РИАМО - 6 авг. В деревне Пуршево городского округа Балашиха нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:20 5 августа 2020 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Балашиха в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Силами ОМВД городского округа Балашиха выставлена охрана. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

Уничтожение боеприпаса запланировано на четверг.