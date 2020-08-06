РИАМО – 6 авг. Объект, посвященный рэп-исполнителю Децлу (Кириллу Толмацкому), могут установить в одном из скверов в столице, в настоящее время обсуждаются место и проект, сообщил РИАМО глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

Изначально инициаторы хотели, чтобы на Арбате появилась стена, посвященная Децлу, — как стена Виктора Цоя на Арбате.

«Инициаторы памятника официально обратились ко мне. Мы рассмотрели этот вопрос на комиссии по культуре муниципального округа. Я их познакомил с представителями других районов. Сейчас решается вопрос о выделении под эту инициативу сквера в новой Москве», - сказал Бабенко.

Он добавил, что дизайн проекта выбирают сами инициаторы совместно с архитекторами и дизайнерами.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил первый альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известными песнями Децла стали «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».

Децл скончался в начале февраля 2019 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили 6 февраля 2019 года в Москве.