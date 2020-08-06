РИАМО – 6 авг. Стена Виктора Цоя на столичном Арбате нуждается в реставрации, но провести работы мешает ее неопределенный статус, сообщил РИАМО глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

У стены Виктора Цоя на столичном Арбате 15 августа, в годовщину смерти музыканта, ожидается большое скопление фанатов творчества группы «Кино», уже сейчас прорабатываются меры для обеспечения безопасности.

«Мы уже привыкли к этому (скоплению фанатов у стены – ред.), готовимся. <…> Сейчас я вижу, что там поставили уже камеры видеонаблюдения, но, конечно, усиление (безопасности – ред.) будет», - сказал Бабенко.

Несмотря на значимость стены Виктора Цоя для фанатов творчества музыканта, жители района относятся к ней неоднозначно, и неопределенный статус городской достопримечательности влияет на ее состояние.

«Так как это не является ни памятником, ни чем угодно и не внесено ни в один реестр, то это усложняет реставрацию объекта. В свое время мы просили внести стену в реестр, чтобы уход за ней был обозначен. Предложение было направлено в Московскую городскую думу по этому поводу, и было предложение встречное о внесении стены в реестр как памятника, но что-то не получилось. Это было года два назад», - добавил Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат отметил, что люди не остаются безучастными и предлагают свою помощь в реставрации стены.

«В свое время, года два назад, из Питера приезжала группа людей. Я познакомил их с Московским окружным военным судом, потому что стена принадлежит им. Руководство ответило положительно, сказали, что делайте все, что угодно, ваше право, но кто вы и что здесь будет, и как привести все это в порядок? Все это необходимо согласовывать», - добавил Бабенко.

При поддержке властей района на стене появилась мозаика. Художница не без труда смогла украсить достопримечательность. По словам Бабенко, стену необходимо приводить в порядок.

«У нас 50% говорят «за» стену, и 50% против стены. Но она существует, и никуда не деться», - добавил Бабенко.

Он отметил, что с радостью поддержал бы людей, общественные организации, которые взялись бы за реставрацию стены.

«Если бы кто-нибудь, какая-нибудь общественная организация, которая взялась бы за эту стену, я бы помог и приложил бы все усилия, потому что и сам люблю творчество Виктора Цоя, мне нравится группа «Кино». Я с трепетом буду ждать 15 августа», - добавил Бабенко.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие статуса памятника у стены Виктора Цоя, во многих зарубежных путеводителях ее отмечают как одну из главных достопримечательностей.