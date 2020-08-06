РИАМО - 6 авг. На медиаплатформе «Москвастобой» запущен новый раздел, посвященный программе «Мой район», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Раздел позволяет взглянуть на знакомые части города иначе и почувствовать индивидуальный характер каждого района. Здесь представлена подборка новых городских точек притяжения, реализованных по программе «Мой район». Среди них, например, парк «Тюфелева роща» и воздушные экотропы на ВДНХ.

«Раздел расскажет, как преображаются разные районы Москвы, ведь изменения последних лет затронули не только центр города. На сайте можно посмотреть видео или почитать обзоры о новых районных доминантах — современных общественных пространствах и инфраструктурных объектах», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На данный момент в сервисе представлено 15 материалов. Можно узнать о том, где в столице проходят световые шоу фонтанов, где находятся самые большие качели, аллеи сказочных персонажей и другие пространства.

Также с помощью нового раздела можно будет сориентироваться в многообразии спортивных кластеров и детских площадок города, а еще открыть все возможности столичных парков. Кроме того, здесь представлено восемь рекомендованных маршрутов для прогулок по вечерней Москве.

Помимо этого, пользователи портала могут посмотреть видеоролики, которые посвящены современным арт-объектам, истории городских пространств, новым благоустроенным территориям. Раздел и далее будет пополняться новым контентом.

Культурно-образовательный проект «Москвастобой» запустили в марте текущего года. Его пользователи могут поучаствовать в виртуальных экскурсиях, послушать лекции, посмотреть представления и многое другое.

«Мой район» — комплексная программа мэра Москвы Сергея Собянина по формированию комфортных условий жизни в каждом районе мегаполиса.