РИАМО - 6 авг. Жаркая погода сохранится в Москве и Подмосковье в первой половине четверга, к вечеру ожидается похолодание, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столице и области удержится жаркая погода. Поддержит ее обширный антициклон, но уже во второй половине дня ожидается прохождение атмосферного фронта с запада», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве в четверг составит от 25 до 27 градусов тепла. В Московской области может быть чуть прохладнее — от 22 до 27 градусов тепла.

Ближе к вечеру местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Юго-западный ветер перейдет в северо-западный. Порывы ветра будут развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду, но при грозе он усилится и будет развивать скорость от 13 до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление подрастет и составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность будет около 50%.