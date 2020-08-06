РИАМО – 6 авг. В период с 1 по 4 августа на 29 автомобильных дорогах на территории Подмосковья уложили новое покрытие, ремонт дорог ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В период с 1 по 4 августа дорожные службы завершили укладку покрытия на 29 автодорогах площадью 217 тысяч квадратных метров, из них отремонтировано шесть региональных дорог площадью более 137 тысяч квадратных метров и 23 муниципальные дороги площадью порядка 80 тысяч квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтные работы проходят в Подмосковье в соответствии с графиком.

«Всего за ремонтный сезон устройство покрытия завершено уже более чем на 1,4 тысячи дорог. Уложено свыше 12,6 миллиона квадратных метров нового покрытия, что составляет около 85% от общего объема укладки», - отметил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время работы продолжаются на 182 дорогах Московской области.