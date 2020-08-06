РИАМО - 6 авг. В столице скончались еще 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Специалисты советуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих и в случае необходимости вызывать врача на дом.

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6 АВГУСТА

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.