РИАМО - 6 авг. В столице скончались еще 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперштаба Москвы.
Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.
«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.
Специалисты советуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих и в случае необходимости вызывать врача на дом.
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6 АВГУСТА
- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.
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