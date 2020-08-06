РИАМО - 6 авг. В ходе работ по капитальному ремонту столичные энергетики выдадут 35 поликлиникам дополнительные мощности, которые будут использоваться для обеспечения бесперебойной работы цифрового оборудования в медучреждениях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После завершения капремонта в медицинских учреждениях будет установлено энергоемкое цифровое оборудование, для бесперебойной работы которого требуется дополнительная электрическая мощность», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в августе энергетики выдадут 11 медучреждениям 3,8 МВт мощности. А всего в текущем году 14,4 МВт дополнительной электрической мощности получат 35 поликлиник мегаполиса.

По его словам, каждая поликлиника я обеспечивается электропитанием сразу по нескольким кабельным линиям, которые идут от двух независимых источников.

«Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения», - добавил заммэра.

Он отметил, что часть медучреждений, в которых ведется работы по капитальному ремонту, нуждается в реконструкции электросетей. В частности, есть потребность в возведении новых трансформаторных подстанций, а также прокладке кабельных линий высокого и низкого напряжения.

Аналогичный комплекс работ в прошлом месяце в мегаполисе был выполнен еще для четырех поликлиник.