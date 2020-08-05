РИАМО - 5 авг. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что ему до сих пор не вернули вещи после обыска на чемпионате мира в Италии, сообщает Газета.ru.

Еще 22 февраля в номере российского спортсмена прошел обыск из-за того, что личный тренер биатлониста Александр Касперович находился на чемпионате мира под чужой аккредитацией. Международный союз биатлонистов (IBU) посчитал, что наставник мог привезти спортсмену допинг.

«Вещи до сих пор не вернули. Ситуация пока не закончена, но я надеюсь, что скоро все разрешится», — отметил Логинов.

В 2013 году у Логинова выявили положительную допинг-пробу на наличие рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО), его дисквалифицировали. В 2016 году Логинов снова вернулся на соревнования, но там столкнулся с резкой критикой и психологическим давлением от других спортсменов.