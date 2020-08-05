РИАМО - 5 авг. В столице пока не планируют отменять масочный режим, он будет действовать в городе в ближайшие месяцы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. <…> Мы их (защитные меры – ред.) не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Данные меры направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

В городе за все время пандемии выявили 244 784 случая Covid-19. Скончался 4521 пациент с коронавирусом, выздоровели после лечения 184 969 человек.

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5 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свыше 1,2 тыс объектов проверили в Москве на соблюдение мер по борьбе с Covid‑19. На 939 из них зафиксированы нарушения. За семь месяцев текущего года по фактам грубых нарушений приостановлена деятельность 171 объекта.

- В аэропорту Внуково запустят экспресс‑тестирование пассажиров на Covid‑19. Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.