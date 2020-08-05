РИАМО - 5 авг. Сумму для получения бесплатных лекарств, лечебного питания и медицинских изделий, увеличили для льготных категорий граждан в РФ, в том числе и в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Согласно документу, который подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, теперь на одного льготника будут выделять 886,4 рубля в месяц (в 2019 году было 860,6 рубля). За счет этого на социальную помощь бюджетные расходы увеличатся почти на 989 миллионов рублей.

«Право на такую льготу имеют более 20 категорий льготников. В том числе: дети до трех лет (для многодетных семей – до шести лет), инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий», - говорится в сообщении.

В Подмосковье право на льготное лекарственное обеспечение имеют порядка 700 тысяч человек. В 2019 году жителям области выписали свыше 4,6 миллиона таких рецептов на 11,5 миллиардов рублей. Получить необходимые лекарства можно более чем в 300 аптеках региона.

«Чтобы получить лекарства бесплатно, необходим рецепт от врача. Также гражданин имеет право взамен данной льготы оформить денежную компенсацию через ПФР. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории», - пояснил член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков.