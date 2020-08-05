РИАМО - 5 авг. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова проверила организацию туристических маршрутов в городских округах Серпухов и Чехов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мы стараемся Подмосковье развивать кластерами. Это один из факторов успеха и драйвер туристического роста. Важно, чтобы власти помогали новым туробъектам развиться, и люди о них узнавали», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что на юго-востоке региона есть знаменитый маршрут по Коломне и Зарайску, а на пути в Троице-Сергиеву лавру можно увидеть Королев, Мураново, Хотьково, Абрамцево.

«Серпухов – одна из наших жемчужин и приоритетное направление в туризме. И мы видим – город сделал большой шаг вперед», - добавила вице-губернатор.

Виртуозова осмотрела благоустроенную привокзальную площадь. К 680-летию Серпухова здесь проведена масштабная реконструкция. При поддержке губернатора региона Андрея Воробьева на благоустройство старинного города были направлены значительные средства. В центре площади установлен памятник Дмитрию Донскому и его брату Владимиру Храброму, а неподалеку расположится туристско-информационный центр.

Вице-губернатор посетила гастрономическое пространство Kitchen Market, в котором сосредоточены рестораны с продукцией фермерского производства, уникальный музей печати и музей хлеба, где туристов знакомят со старинными русскими рецептами и технологией производства. Здесь разместилась коллекция антикварных приспособлений для выпекания и уникальных предметов домашней утвари.

Экскурсия плавно переходит в чаепитие, за которым гостям предлагают попробовать серпец – фирменный хлебец города Серпухова.

В Чехове вице-губернатор побывала в Вознесенской Давидовой пустыни и музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», который ежегодно посещает порядка 170 тысяч человек. В сентябре для посетителей откроется обновленный визит-центр, где можно заказать экскурсию, приобрести билеты и сувениры.

«Здесь все взаимосвязано, поэтому юг Подмосковья необходимо развивать именно таким кластером - Серпухов-Чехов, рядом наши соседи: Таруса-Тульская область. В прошлом году мы ставили перед собой задачу - оставить туриста на две ночи, теперь наша задача - чтобы две ночи превратились в три, а где-то и в неделю», - уточнила Виртуозова.

Она высказала уверенность, что с уникальными людьми, которые работают в регионе, можно справиться с данной задачей. Власти Подмосковья обязательно будут им помогать.

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