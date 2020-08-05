РИАМО - 5 авг. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили торговый центр Selgros и гипермаркет Castorama на территории Одинцовского городского округа, во время осмотра нарушений санитарных норм выявлено не было, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Несмотря на улучшающуюся эпидемиологическую обстановку в регионе инспекторы Главгосстройнадзора продолжают систематично проверять торговые эксплуатируемые объекты на соблюдение санитарных требований Covid-безопасности», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Selgros и Castorama работают на данный момент. На входе в здание у работников проверяют состояние здоровья, информация заносится в спецжурнал. Сотрудникам выдают маски и перчатки.

В зданиях магазинов установили дозаторы с дезинфицирующим средством и ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха. На полу нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Регулярно ведется дезинфекция рабочих поверхностей. На кассах установлены прозрачные щиты.