РИАМО - 5 авг. Экстракт листьев стевии (Stevia rebaudiana Bertoni) сегодня чаще всего используют в качестве замены сахара для людей больных диабетом, поэтому изучение потенциального вреда очень важно, сообщил врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

Масштабное исследование подсластителей стартовало в научно-исследовательском институте гигиены Роспотребнадзора. Цель - изучение влияния подсластителей и сахарозаменителей на человека и оценка потенциального вреда для здоровья.

«Экстракт стевии, наверное, используется наиболее широко из всех этих сахарозаменителей. Он не повышает уровень сахара. Стевию используют даже для приготовления варенья для диабетиков. Этот продукт себя хорошо зарекомендовал и побочных эффектов пока не видно. То, что хотят этот вопрос изучить – это замечательно. Надо изучить и разобраться, как она работает. Пока ясно, что она однозначно не повышает сахар. Пока мы видим, что она безопасна, но надо проверять», - сказал Потешкин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что скорее всего экстракт листьев стевии не так страшен, как другое вещество, которое часто путают с сахарозаменителем. Он предположил, что Роспотребнадзору стоит обратить внимание на фруктозу, потому что она не годится в качестве сахарозаменителя.

«Она изначально не повышает сахар и не вызывает чувство насыщения для того, чтобы человек прекратил есть. Соответственно человек на фруктозе съедает больше. Потом эта фруктоза в организме превращается в глюкозу. Это жуткий продукт», - заметил врач.