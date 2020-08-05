РИАМО - 5 авг. Предприниматель и разработчик Павел Дуров сообщил, что не планирует никому продавать мессенджер Telegram, это касается как полной продажи проекта, так и реализации части приложения, передает Газета.ru.

«Мы не собираемся предавать наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», - сказал Дуров.

Он подчеркнул, что ему уже поступали предложения о продаже мессенджера, в том числе купить Telegram предлагали фонды, аффилированные с правительствами разных стран, которые пытались заблокировать мессенджер.

Он отметил, что представители данных фондов настаивали на приобретении части приложения, а также угрожали блокировать мессенджер в случае отказа.