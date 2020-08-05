РИАМО - 5 авг. Подводя итоги своего инспекционного объезда Наро-Фоминска, начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов отметил, что территории в целом чистые, однако, в некоторых местах не проводится мытье и дезинфекция мусорных контейнеров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

Баженов лично проинспектировал состояние общественных территорий городского округа Наро-Фоминск.

«Основным замечанием является тот факт, что лишь 25% контейнерных площадок соответствует областному стандарту, и процент этот надо поднимать», - говорится в сообщении.



Были выявлены и другие нарушения. К примеру, у дома пять по улице Профсоюзная в протокол с нарушениями зафиксировали разбитые фонари.



Жители этого же дома пожаловались на неудовлетворительное состояние мусорокамер и подвалов в подъезде из-за подтоплений.



По этому же адресу инспекция выявила отсутствие бункеров для крупногабаритных отходов и графика вывоза мусора на контейнерной площадке.



«Все выявленные <…> недостатки внесены в протокол и будут устранены в ближайшее время», - заключил Баженов.