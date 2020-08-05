РИАМО - 5 авг. На территории Подмосковья на прошлой неделе ввели в эксплуатацию 18 новых объектов недвижимости площадью около 116 тысяч квадратных метров, а также выдали 12 разрешений на строительство, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За минувшую неделю в регионе введено в эксплуатацию три жилых многоквартирных дома. Среди них на 767 квартир в Красногорске вблизи станции Павшино в поселке МПС, два дома на 319 квартир в Щелкове в квартале Гагаринский. Помимо этого, за прошлую неделю введено в эксплуатацию 15 нежилых объектов на 81 тысячу квадратных метров», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В числе нежилых объектов в регионе возвели музей антикварных машин в Пущине, пристройки на 200 мест к зданию гимназии №5 в микрорайоне Юбилейный и на 400 мест к зданию школы №8 в районе Школьного проезда в Королеве, складские комплексы в селе Никитское и в деревне Островцы в Раменском округе, магазин в Балашихе.

Разрешения на строительство были выданы детскому саду на 170 малышей в городском поселении Андреевка городского округа Солнечногорск, конноспортивному комплексу в Наро-Фоминске, многофункциональному офисно-деловому зданию в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа.