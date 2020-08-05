РИАМО - 5 авг. На МКАД произошло столкновение трех автомобилей с коммерческим автобусом ПАЗ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне 77 километра МКАД произошло ДТП с тремя автомобилями и коммерческим автобусом ПАЗ», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии никто не пострадал. Движение транспорта затруднено в районе аварии, образовалась пробка длиной 2,5 километра.