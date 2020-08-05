РИАМО - 5 авг. Компания «ВсеИнструменты.ру» арендовала 15,2 тысячи квадратных метров складских помещений в создаваемом в Подмосковье индустриальном парке «Южные врата», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Арендованные площади будут использоваться для хранения и обработки товаров для интернет-магазина.

«Московская область располагает развитой промышленной инфраструктурой. В регионе функционирует более 80 индустриальных площадок. Это территории промышленного назначения, где инвесторы могут в кратчайшие сроки реализовать свои проекты. Подобрать наиболее подходящую для бизнеса промышленную площадку инвесторы могут на инвестпрортале региона или при помощи специалистов Мининвеста», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «ВсеИнструменты.ру» является одним из крупнейших DIY интернет-магазинов России. В рамках проект будет создано 50 рабочих мест. В 2018 году компания заняла первое место по объему выручки среди интернет-магазинов категории товаров для дома и ремонта.