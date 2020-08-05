РИАМО - 5 авг. Во время парламентских каникул, которые будут у депутатов Мособлдумы до 13 сентября, они все равно будут трудиться и быть на связи со своими избирателями, говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

«У депутата нет каникул, он всегда на связи со своими избирателями по решению важных и актуальных вопросов. Что касается меня, то, в первую очередь, так называемые «депутатские каникулы» планирую провести в своем округе», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что перерыв в работе парламента является самым удобным временем, чтобы подвести итоги того, что удалось выполнить в течение года в каждом районе административного округа.

Это довольно обширный перечень, включающий вопросы местного, районного, окружного и даже городского значения – от ремонта конкретных подъездов или реконструкции дворовых территорий до строительства спортивных, рекреационных, образовательных и других социальных объектов», - добавил Шапошников.

Он уточнил, что продолжает работать и его депутатская приемная по адресу: проезд Шокальского, дом 31, корпус 1.

По его словам, летний перерыв в работе позволит парламенту подготовиться к осенней сессии, в том числе в залах заседаний проведут технические работы.