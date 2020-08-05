РИАМО - 5 авг. Сто специалистов из 32 промышленных и 30 научных организаций Подмосковья станут участниками программы «Социальная ипотека» в 2020 году, результаты отбора заявок утвердили в регионе, также был сформирован основной список получателей свидетельств на приобретение жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заявки оценивали по научной и социально-экономической значимости проводимых исследований для Подмосковья, по актуальности и новизне, по возможности практического применения. Важными критериями были наличие ученой степени, печатных публикаций, патентов на изобретения полезных моделей и промышленных образцов.
Победители конкурсного отбора получат возможность компенсировать первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования и ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Вручение свидетельств получателям финансовой поддержки будет проходить после подписания постановления Губернатором Московской области.
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