РИАМО - 5 авг. Сто специалистов из 32 промышленных и 30 научных организаций Подмосковья станут участниками программы «Социальная ипотека» в 2020 году, результаты отбора заявок утвердили в регионе, также был сформирован основной список получателей свидетельств на приобретение жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Всего в этом году было получено более 200 заявок на получение социальной потеки среди ученых и специалистов Московской области. Отбор прошли 100 человек. Таким образом, с начала действия программы (с 2016 года) квартиры получили 507 человек», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Заявки оценивали по научной и социально-экономической значимости проводимых исследований для Подмосковья, по актуальности и новизне, по возможности практического применения. Важными критериями были наличие ученой степени, печатных публикаций, патентов на изобретения полезных моделей и промышленных образцов.

Победители конкурсного отбора получат возможность компенсировать первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования и ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Вручение свидетельств получателям финансовой поддержки будет проходить после подписания постановления Губернатором Московской области.

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