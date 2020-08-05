РИАМО - 5 авг. Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин помог жителям населенных пунктов Раменского городского округа решить вопрос с шумными автомобильными гонками, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Жители населенных пунктов Верея, Быково, Удельная Раменского округа обратились с жалобой к Чистюхину и сообщили, что частные дома соседствуют с гоночной трассой организации RDRC Racepark, которая занимается организацией автогонок на взлетно-посадочной полосе бывшего аэропорта Быково. Чистюхин встретился с руководством RDRC Racepark и помог решить проблему шумных автогонок.

«Мне пообещали, что ночных заездов производиться не будет, кроме того, рассматриваются все возможные варианты для снижения уровня шума. Удалось достичь взаимопонимания. Я поддерживаю развитие любого спорта, но в этой конкретной ситуации, безусловно, нужно учитывать пожелания людей, проживающих в непосредственной близости от трассы», – сказал Чистюхин.