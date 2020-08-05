РИАМО – 5 авг. В Богородском городском округе закончили укладку асфальта на семи региональных дорогах общей протяженностью свыше 17 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Асфальт перекладывают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Работы продолжаются на протяженном участке региональной автодороги Ногинск – Боровского – Стромынь – Крест с 14 по 20 километр, которую включили в программу ремонта по результатам голосования жителей на портале «Добродел». В округе уже отремонтированы семь региональных и 93 муниципальные дороги», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы выполнены в Ногинске на улице Индустриальной и улице 28 июня 1906 года. Закончены замена покрытия и укрепление обочин в деревне Пятково от поворота с главной дороги до остановки «Пятково», на Фабричном шоссе в Старой Купавне и на участке от поворота на село Новосергиево до реки Шерна.

Работы по укреплению обочин идут на участке от поворота с Щелковского шоссе на деревню Авдотьино до остановки «Перекресток» в селе Воскресенское.

В скором времени приступят к укреплению обочин на участке Бисеровское шоссе от СНТ «Изотоп» до поворота на Малую Московскую улицу в Старой Купавне. На участке от села Мамонтово до села Стромынь ведется ремонт дороги.

Помимо этого, до конца сентября планируется отремонтировать участки от остановки «Интернат» в Ногинске до деревни Соколово и от остановки «Бездедово» до поворота на улицу Советскую в деревне Бездедово.