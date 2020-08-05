РИАМО - 5 авг. Комитет лесного хозяйства Московской области в августе поставил два бульдозера Б-10М, закупку провели в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранения лесов», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Бульдозер неприхотлив в обслуживании и работает в многообразных погодных и температурных условиях. Ему не страшны перепады температуры, чрезмерная влажность и запыленность. Эта модель отличается значительной маневренностью и хорошей проходимостью, что позволяет применять ее для выполнения многих работ в лесном хозяйстве», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Эта модель бульдозера предназначена для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах. Также они будут заниматься ремонтом дорог противопожарного назначения.

«Спецтехника уже передана для работы на лесопожарные станции подведомственного комитету учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз» - ЛПС-2 «Хорлово» Виноградовского-Егорьевского филиала и ЛПС-2 «Ямкино» Ногинского филиала», - добавила Казимир.