РИАМО - 5 авг. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 15307 раз помог водителям на дорогах Москвы с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В столице 24 часа в сутки и семь дней в неделю работают 27 патрульных экипажей ЦОДД. Они всегда готовы прибыть на место, где возникла сложная ситуация.

«Машины дорожного патруля оборудованы всем необходимым и окажут любую помощь», – уточняется в сообщении.

Сотрудники дорожного патруля ЦОДД помогают поменять колесо, отбуксировать заглохший автомобиль, оформить европротокол в случае ДТП.