РИАМО - 5 авг. Власти Солнечногорска оперативно отреагировали на предостережение Минэкологии, вынесенное по результатам проверки, проведенной по обращению граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Жители сообщили о том, что в поселке Поварово неочищенные сточные воды сбрасываются в водоотводную канаву.

«Инспекторы эконадзора выехали на место и убедились в правоте заявителей: стоки действительно сбрасывались на рельеф местности и стекали по направлению к реке Лопце. Откуда идет сброс, установить не удалось за давностью постройки коммуникации», - говорится в сообщении.

Источник находился на землях общего пользования, ответственность за которые несет муниципалитет. Минэкологии потребовало устранить сброс до конца сентября.

Администрация Солнечногорска выполнила требования ведомства на месяц раньше. Источник сброса затампонировали, водоотводную канаву очистили от засоров, земельный участок благоустроили.