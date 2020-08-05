РИАМО - 5 авг. Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев и министр культуры региона Елена Харламова проверили ход завершения строительства здания музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Рисков и опасений по вводу объекта в эксплуатацию у нас нет. 25 августа все работы будут завершены. Остались мелкие штрихи», - отметил Локтев.

На улице Писаревской в Пушкине возвели современное четырехэтажное здание, в котором есть просторные классы и репетиционные помещения, концертный зал, аппаратная и другие необходимые помещения.

Общая площадь объекта составляет свыше 5,9 тысячи квадратных метров.

«Это долгожданный объект. Сейчас очень хорошая команда работает. Более 140 человек ежедневно на объекте. И мы 14 сентября откроем колледж для того, чтобы детишки могли посетить уже первые занятия», - добавила Харламова.