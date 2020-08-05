РИАМО - 5 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил хоккеиста Александра Овечкина за поддержку Подмосковья.

Ранее Овечкин сообщил, что впервые трудится в жюри премии «Мы рядом». Хоккеист уже начал отсматривать поступившие заявки.

«Алекс, спасибо за постоянное внимание и поддержку Подмосковья, несмотря на расстояние, #мырядом», - написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.

Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в 2020 году посвятили людям, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции. Премию назвали «Мы рядом».

Премии будут присуждать в следующих номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование» и «Социально ориентированный бизнес».