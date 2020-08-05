РИАМО - 5 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил хоккеиста Александра Овечкина за поддержку Подмосковья.
Ранее Овечкин сообщил, что впервые трудится в жюри премии «Мы рядом». Хоккеист уже начал отсматривать поступившие заявки.
«Алекс, спасибо за постоянное внимание и поддержку Подмосковья, несмотря на расстояние, #мырядом», - написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.
Губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в 2020 году посвятили людям, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции. Премию назвали «Мы рядом».
Премии будут присуждать в следующих номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование» и «Социально ориентированный бизнес».
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Алекс, спасибо за постоянное внимание и поддержку Подмосковья, несмотря на расстояние✊#мырядом #нашеподмосковье #Repost @aleksandrovechkinofficial (@get_repost) ・・・ Впервые в жюри премии «Мы рядом» губернатора Андрея Воробьева. @andreyvorobiev, спасибо за доверие. Уже начал отсматривать заявки участников, их очень много, но выбрать надо лучших, ведь победители получат по 1 миллиону рублей за свои добрые дела #мырядом #нашеподмосковье #андрейворобьев
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