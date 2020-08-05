РИАМО - 5 авг. Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность питания в детских организованных коллективах, в 2019-2020 годах ведомство провело более 600 проверок по вопросам организации питания детей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Под контролем ведомства функционируют более 2,3 тысячи дошкольных образовательных организаций, свыше 1,6 тысячи общеобразовательных организаций, около 200 образовательных организаций среднего профессионального образования. Все дети в дошкольных образовательных организациях получают горячее питание.

«В 2019-2020 учебном году управлением проведено более 600 проверок по вопросам организации питания детей в организованных коллективах, в том числе организаторов питания и поставщиков пищевых продуктов в образовательные организации. Все проверки проводились с применением лабораторных и инструментальных методов контроля», - говорится в сообщении.

Всего было исследовано свыше 1,7 тысячи проб готовых блюд по микробиологическим показателям, из них 1,9% не соответствовали гигиеническим требованиям.

По санитарно-химическим показателям исследовано более 580 проб, удельный вес неудовлетворительных проб составил 2%.

На калорийность исследовано свыше 1,4 тысячи проб готовых блюд, требованиям не соответствовали 3,9%.

«Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий, являются: нарушение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках, невыполнение примерных меню, в том числе несоблюдение норм питания по основным пищевым продуктам (мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, овощи, соки)», - говорится в сообщении.

В 2019-2020 учебном году в ведомство поступило 30 обращений по вопросам организации питания в детских коллективах. По всем проведены внеплановые выездные проверки и приняты меры по обеспечению соблюдения требований санитарного законодательства.

По вопросам организации питания в детских организованных коллективах можно обращаться на сайт www.50.rospotrebnadzor.ru. Также работает круглосуточный единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43.