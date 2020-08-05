РИАМО - 5 авг. Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, которые пытались обжаловать предыдущее решение суда, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского городского суда.

«Мосгорсуд оставил без изменений постановления Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлианы Ивановой, Лилии Панаиоти, Валентины Чернышовой, Романа Емашева, Тараса Ашиткова и Кирилла Анисимова до 14 сентября 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее Басманный суд арестовал Валентину Чернышову, Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Кирилла Анисимова и Романа Емашева. Трое из них являются врачами. Фигурантам дела предъявлено обвинение в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.