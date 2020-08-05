РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 авг. В Домодедове привлекли к дисциплинарной ответственности в виде лишения премии сотрудника УК «М-4» за неудовлетворительное отрабатывание обращений граждан, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В ходе мониторинга исполнения управляющими организациями заявок жителей в Единой диспетчерской службе региона (ЕДС МО) сотрудники территориального отдела Госжилинспекции Московской области установили, что управляющая организация ООО УК «М-4» неудовлетворительно отрабатывает обращения граждан. В частности, жители дома №30 корпус 1 на улице Курыжова в Домодедове оставили на портале две заявки о том, что в подъезде №4 на 12 этаже возле лифта и на переходном балконе отсутствует напольная плитка. Управляющей компанией заявки не отрабатывались.

«В связи с этим, Госжилинспекция Московской области подключилась к решению вопроса. По требованию инспекторов исполняющий обязанности главного инженера ООО УК «М-4», ответственный за работу в системе ЕДС МО, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде депремирования», - говорится в сообщении.

Также организацию обязали устранить указанные в заявках нарушения в кратчайшие сроки. Сотрудники УК произвели работы по восстановлению напольной плитки.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, в случае, если в доме нарушается жилищное законодательство, нужно оставить заявку на портале ЕДС МО (eds.mosreg.ru). Инспекторы отслеживают сроки и качество исполнения заявок на данном портале.