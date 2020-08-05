РИАМО - 5 авг. Проект нового жилого комплекса бизнес-класса, который расположится недалеко от делового центра «Москва-Сити», одобрен Архитектурным советом столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Строительство планируют начать в четвертом квартале 2020 года. Проект представляет собой четыре корпуса с активной общественной функцией.

«Я думаю, что мы можем поддержать этот проект. Авторам успеха, а заказчикам просьба аккуратно соблюдать принятое решение, чтобы принятые здесь и рассмотренные на совете решения потом не превратились во что-то иное, и мы все неприятно не удивились», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ЖК построят в Причальном проезде, владение 8. Ранее для данной площадки Архитектурный совет уже согласовывал проект, однако позднее со сменой инвестора его решено было изменить. У авторов концепции из архитектурного бюро «Остоженка» получился качественный проект, высокий уровень которого отметили все члены городского Архсовета.

Визуально комплекс разделен на блоки: нижнюю часть выполнят в клинкерном кирпиче в технике «градиент», оттенок кирпича будет становиться тем светлее, чем ближе к земле. Верхняя часть – сплошное остекление с высоким коэффициентом отражения, что позволит корпусам буквально «раствориться» в небе.

Жилыми корпусами будет формироваться внутренний двор, где расположится прогулочная зона с детскими площадками и местами для отдыха взрослых.

Выход на стройлощадку запланирован на сентябрь-октябрь текущего года, реализовать проект планируется в конце 2024 – начале 2025 года.