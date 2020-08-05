РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 авг. В поселке Калинина подмосковных Люберец после проверки Госжилинспекции Московской области управляющая компания отремонтировала неисправный мусоропровод в многоквартирном доме, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее на неудовлетворительное состояние мусоропровода в областное надзорное ведомство пожаловался житель дома №46 в поселке Калинина. Сломанный ковш и запахи из ствола мусоропровода доставляли ему много неудобств. Инспекторы связались с управляющей компанией «ЛГЖТ» и поручили оперативно устранить неисправности.

«Управляющая организация АО «ЛГЖТ» отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области в исполнении требования о проведении ремонта загрузочного ковша мусоропровода в подъезде №1 вышеуказанного дома. Сотрудники АО «ЛГЖТ» приступили к выполнению ремонтных работ и полностью заменили загрузочный клапан на 4 этаже», – говорится в сообщении.

В качестве подтверждения выполненного ремонта мусоропровода инспекторам предоставили фотоматериалы и акт о проведении ремонтных работ, подписанный жителем. Кроме того, в адрес Госжилинспекции Московской области направлена письменная благодарность заявителя за оперативное решение вопроса.

«Если в вашем доме возникли схожие проблемы, необходимо незамедлительно оставить заявку на портале Единой диспетчерской службы Московской области (eds.mosreg.ru). Инспекторы тщательно отслеживают исполнение всех заявок жителей, поступающих на данный ресурс», – заключила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.