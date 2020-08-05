РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Открытый городской турнир по футболу среди любительских и дворовых команд «Кожаный мяч» стартовал в Балашихе, в нем принимают участие 30 команд в возрастных категориях 10-12 лет и 13-15 лет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Отборочные игры проходят в каждом микрорайоне Балашихи.

«Инструкторы нашего учреждения работают на дворовых спортивных площадках. Каждый инструктор на своей площадке набирал в команду всех желающих в двух возрастных категориях. Также мы давали рекламу, и много команд зарегистрировалось извне», - сказал директор спорткомплекса «Метеор» Балашихи Антон Орешков.

На финальном матче планируется присутствие футбольных специалистов, они будут оценивать участников и рекомендовать их для занятий в спортивных школах.

По словам Орешкова, призом в данном турнире будет являться дворовая спортивная площадка для команды-победительницы.

«Особенно хочется отметить поддержку администрации городского округа Балашиха и лично главы Сергея Юрова, при поддержке которого проходит данный турнир. Финал турнира «Кожаный мяч» состоится 12 сентября, в День города, на стадионе «Метеор», - заключил Орешков.