РИАМО - 5 авг. Полузащитник Джефферсон Фарфан покинул московский футбольный клуб «Локомотив», сообщает Газета.ru.

«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов! Удачи тебе, перуанский король! Джефф придет на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку», — говорится в сообщении клуба.

В составе столичной команды перуанец два раза выигрывал Кубок России, а также становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

Как уточняется на сайте красно-зеленых, в составе клуба полузащитник провел 69 матчей, он забил 25 голов, а еще сделал 12 голевых передач.