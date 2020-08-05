РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Водитель не справился с управлением и врезался в остановку на Комсомольском проспекте подмосковных Люберец, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

ДТП произошло в среду.

«В городском округе Люберцы водитель столкнулся с остановочным павильоном на Комсомольском проспекте. Павильон опрокинулся», - сказала сотрудница.

Она добавила, что водителя задержали. В результате столкновения никто не пострадал.