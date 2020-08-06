РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Жительницам подмосковного Красногорска в четверг расскажут, как прикрепиться к женской консультации и встать на учет по беременности, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«6 августа в 12:00 пройдет онлайн-занятие в «Школе матерей». В этот день расскажем: как прикрепиться к женской консультации, как встать на учет по беременности, какие анализы и когда нужно сдавать во время беременности, когда предоставляется отпуск по беременности и родам, когда дают направление в роддом», - говорится в сообщении.

Занятие проведет акушер-гинеколог женской консультации Яна Михайлова. Прямой эфир пройдет в Instagram-канале акушерского отделения Красногорской горбольницы №1.