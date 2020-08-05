РИАМО - 5 авг. В Подмосковье назвали топ-10 самых востребованных электронных госуслуг, выплаты на обеспечение молочной кухней возглавили рейтинг, за первое полугодие 2020 года через региональный портал ее получили почти 233 тысячи жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Назначение выплаты на обеспечение молочной кухней – новая услуга. На нашем портале она появилась только в этом году, но уже успела стать самым популярным сервисом, который можно получить онлайн», – отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что сегодня жители Подмосковья имеют возможность получить 179 электронных госуслуг. Еще 32 сервиса планируется оцифровать к концу года. Например, появятся услуги по получению лицензии для такси или разрешения на строительство газопровода.

На втором месте по популярности – запись в школу (143 тысячи обращений), на третьем – запись на кружки и секции (98 тысяч).

Далее идут услуги по назначению пособия на ребенка в малообеспеченной семье (82 тысячи), прикрепление к поликлинике (почти 73 тысячи обращений).

Шестое место среди онлайн-услуг Подмосковья занимает выдача социальных карт (65 тысяч), седьмое – компенсация расходов по ЖКУ (59 тысяч), на восьмом месте – запись в детский сад (58,6 тысячи), девятое место - запись в колледж (58 тысяч).

Замыкает топ-10 услуга по назначению субсидии на ЖКУ (52 тысячи обращений).