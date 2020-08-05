РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 авг. Управляющая организация ООО «Технологии комфорта» в подмосковной Балашихе по предписанию Госжилинспекции региона устранила нарушения герметичности межпанельных швов одного из домов в микрорайоне Ольгино, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители дома №3 по Шестой улице сообщили в Госжилинспекцию, что происходит намокание стены во время выпадения осадков, а УК не принимает мер к устранению причин протечки, что привело к порче имущества, угрозе безопасного проживания, а также заливу одной из квартир. В ходе проверки инспекторы связались с УК и потребовали разобраться в ситуации. Выяснив, что проблема заключается в отсутствии герметичности межпанельных швов в районе квартиры, компания незамедлительно выполнила работы по устранению нарушений.

«Герметичность межпанельных швов необходима для обеспечения прочности стен здания и воспрепятствования проникновению влаги в квартиры – за этим должны следить управляющие компании. Недопустимо, когда причины протечек долгое время не устраняются. В результате страдают здоровье и имущество жителей», – сказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

В качестве подтверждения устранения нарушения сотрудники организации предоставили инспекторам фотоматериалы и благодарность, написанную заявителем за качественно проведенную работу по ремонту и герметизации межпанельных швов в квартире.