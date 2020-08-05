Теплое и дождливое лето-2020 радует подмосковных грибников полными корзинками даров леса. В августе «тихая охота» продолжается, но новичкам приходится непросто – самое главное не набрать ложных грибов и не заблудиться. Обозреватель РИАМО собрала советы опытных грибников, которые помогут выйти из леса победителем.

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Как найти грибное место

Самое главное в тихой охоте – знать грибные места. Если «своей» полянки у вас нет, отправляйтесь на грибные форумы и в сообщества, например, «Грибы в Подмосковье-2020» «ВКонтакте». Здесь можно и сориентироваться по конкретным направлениям и районам, и задать конкретный вопрос. Как правило, опытные грибники готовы поделиться священным знанием.

Выбрав место и почитав свежие отзывы, стоит дождаться благоприятных погодных условий. Идеально – это выйти в лес рано утром после хорошего дождичка. Если вы проспали – «охота» вряд ли увенчается успехом.

Информацию о том, в каких районах «пошли» те или иные грибы, также можно отслеживать на страничках грибников-блогеров.

Бывалые грибники говорят, что грибы следует искать на опушках и полянках, а также на вырубках. В дремучих чащах, в буреломе, высокой траве и в слишком сырых местах грибов точно не будет.

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Грибная «повестка»

Грибная «повестка» в начале августа-2020 выглядит примерно так: белые грибы и другие «благородные» постепенно «отходят», зато в разных районах Подмосковья появились долгожданные осенние опята. Также в лесах до сих пор встречается большое количество лисичек.

«В Солнечногорском районе похвастаться особо нечем. Четыре часа пришлось ходить. Белые и подосиновики сошли практически, очень много переросших и червивых. Подберезов на прошлой неделе было тьма, сегодня четыре штуки всего попалось», - поделился Роман Александров в сообществе «Грибы в Подмсоковье-2020».

«Под Звенигородом белых почти нет. Есть рыжики, опята летние, подберезовики», - пишет там же Людмила Голубкова.

«Полдня провела в лесу под Коломной. Грибов мало. Всего по чуть-чуть: лисички, ежовик, рыжики, белые, подосиновик, летние опята», - поделилась информацией Светлана Герасимова.

Любители опят рассказывают, что собирали их в районе Пятницкого шоссе, в Рузском, Наро-Фоминском городских округах, Домодедове, а также недалеко от Истры и Орехово-Зуева.

«В Дмитровском районе опята идут полным ходом, даже есть распустившиеся. Пришлось относить полные корзины, брать другие. Чистых белых на двоих – десяток. Подосиновиков небольшая корзина плюс немного лисичек. Черники много, вся спелая, еще никак не отойдет. Начинает появляться брусника», - отчитался грибник Максим Степанов.

Стоит ли доверять «грибным» приложениям

Начинающие грибники любят пользоваться «грибными» приложениями на смартфонах, которые обещают по фото отличить благородный гриб от ложного. Одно из самых популярных приложений для iОS и Android - Mashroom Identificator. Есть и другие, действующие по принципу сфотографируй гриб – получи его название и описание. Среди них «Справочник грибника», «По грибы».

Открыв Mashroom Identificator, новичок сразу получает предупреждение: «Внимание! Может случиться так, что приложение спутает съедобные и Toxic-грибы. По этой причине никогда не ешьте незнакомые вам грибы».

Однако эксперты-микологи сомневаются в компетентности тех, кто создает такие приложения, поэтому рекомендуют на них не полагаться.

В грибных сообществах отмечается, что в этом сезоне в Подмосковье особенно много желчных грибов (или горчаков). Молодой желчный гриб легко спутать с белым, а подросший – с подберезовиком.

Следует обратить особое внимание на ножку – у желчного гриба нет чешуек, как у подберезовика, зато есть темная «сеточка» на ножке. Еще один признак опасного гриба – трубчатый слой шляпки горчака грязно-розовый, даже в разрезе. Желчный гриб относится к несъедобным грибам. Правда, отравиться им нельзя, а вот испортить целое блюдо – легко, оно станет горьким.

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Этикет грибника

Среди грибников существует особый «профессиональный» этикет. Главное – это бережное отношение к лесу. Тот, кто мусорит, шуми, вытаптывает и сбивает грибы, будет с позором изгнан из сообщества.

Есть и определенные правила сбора грибов. Грибники делятся на два лагеря – выкручивающие и срезающие грибы. Спор о том, что полезнее для грибницы, любители тихой охоты ведут уже много лет.

Известный миколог Михаил Вишневский отмечает, что для грибницы не имеет никакого значения, выкрутили вы гриб или срезали ножом. «Грибница совершенно не почувствует, как с нее исчез гриб», - отмечает он на своем Youtube-канале.

Так, белый гриб, ножка которого «утонула» в почве, эксперт рекомендует сначала хорошо раскачать «до легкого хруста», а потом аккуратно выкрутить из почвы. А вот срезать, по его мнению, лучше млечники – сыроежки, маслята и другие. Дело в том, что ножки этих грибов обычно в пищу не идут, поэтому можно срезать только шляпки.

Есть в грибном сообществе еще одно «течение», его сторонники никогда не оставляют в почве ножки грибов, а тех, кто срезает только шляпки, они называют «преступниками» и даже обвиняют в «грибном расизме».

«Хочу запустить кампанию против грибного расизма. Жизнь грибной ножки тоже важна! Часто наблюдаю, как человек, найдя прекрасный цельный гриб, оставляет себе только шляпку, безжалостно выкидывая ножку, обрекая несчастную на одинокую смерть в лесу», - призывает в сообществе «Грибы в Подмсоковье-2020» грибник Акакий Гибудулю.

«Тоже до жути бесит, когда обрезают чистую, не червивую, ни в чeм неповинную ножку. Это же самая вкусная часть гриба», - соглашается защитница грибных ножек Анастасия Соботович.

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Блохи, кабаны и другие опасности

Кроме комаров, слепней и клещей, в лесах есть и другие опасности.

«Лосиные блохи – это жесть. Не кусают, но, когда домой приедешь, эту дрянь чуть ли не из трусов вытряхиваешь. А потом они еще несколько дней по квартире лазают – те, что на одежде принесла», - делится в соцсетях подмосковный грибник Елена Медведева.

Грибники из разных районов Московской области отмечают, что этим летом в лесах можно встретить большое количество кабанов.

«Кабанчики встретились! Услышав звук удара по листьям, сначала подумала, что это куропатка, пока земля не задрожала… Рванули они так, будто дерево снесли. Хрюши в траве спали, испугались и сбежали, удалось разглядеть только удирающую коричневую попку...» - поделилась историей из Клина Кристина Брыкова.

Кабанов также видели под Егорьевском, недалеко от Ликино-Дулева и Шаховской.

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Советы спасателей

Каждый сезон в лесах Подмосковья теряются сотни грибников, на поиски которых выходят добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как следует из памятки на сайте «Лизы Алерт», отправляясь в лес, нужно следовать простым правилам:

1. Не ходить в лес в одиночку. Родственники или соседи должны знать, в какое именно место грибник направился и когда планирует вернуться. «Если вы не придeте вовремя, вас начнут искать, а время, как известно, – важнейший фактор благополучного поиска», - отмечается в памятке.

2. Взять все необходимое: спички (чтобы согреться у костра, если заблудились), свисток (чтобы подать сигнал спасателям), полностью заряженный телефон, нож, фонарик, небольшой запас воды и перекус.

«Для отслеживания маршрута возьмите трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон. Если в лес идeт пожилой человек, стоит установить специальное приложение, которое позволит близким отслеживать его перемещения, советуют спасатели.

3. Надевать яркую одежду. Это облегчит работу спасателям. Кроме того, одежда должна быть комфортной и теплой. Не забудьте про непромокаемую обувь.

4. Главный совет тем, кто заблудился в лесу – это остановиться.

«Чем больше вы паникуете и хаотично двигаетесь, тем дальше уходите и усугубляете ситуацию», - отмечается на сайте поискового отряда.

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