РИАМО - 5 авг. Возведение конференц-отеля «Свежий ветер» завершили в деревне Курово на территории Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Конференц-отель получил ЗОС, и теперь здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

В пятиэтажном здании, площадь которого составит 11 тысяч квадратных метров, будут располагаться восемь больших и три малых конференц-зала. Они будут вмещать в общей сложности свыше 400 человек. Кроме того, в отеле будут оборудованы 75 номеров, офисные помещения, ресторан и административные помещения.

На территории конференц-отеля обустроят парковку на 47 мест, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы.