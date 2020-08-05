РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Участники Олимпийских игр 8 августа примут участие в праздновании областного Дня физкультурника в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В этом году День физкультурника, главной площадкой празднования которого в Подмосковье станет Красногорск, пройдет в один день со Всероссийским олимпийским днем - 8 августа. Олимпийские чемпионы и призеры игр примут участие в праздничных мероприятиях в Московской области», - говорится в сообщении.

К празднику присоединятся олимпийский чемпион 1988 года по фехтованию Анвар Ибрагимов, серебряные призеры игр 2012 года боксер Софья Очигава и тяжелоатлетка Татьяна Каширина, а также обладатель бронзовой медали Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро пловец Евгений Рылов.

Кроме того, среди почетных гостей праздника будут министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и советский и российский баскетбольный тренер, основатель женского баскетбольного клуба «Спартак» Давид Берлин.

Спортивная программа в рамках Дня физкультурника развернется на арене имени Владимира Петрова, стадионе «Зоркий» и лыжном стадионе Красногорска. Центральными событиями станут соревнования по баскетболу на кубок Давида Берлина, турнир «Оранжевый мяч» и фестиваль детского дворового футбола 6 на 6.

По словам Терюшкова, чемпионы и призеры Олимпийских игр добились максимальных спортивных высот за свою карьеру, поэтому они являются главными примерами для подражания молодых спортсменов, которые находятся только в начале своего профессионального пути.

«Их участие в Дне физкультурника в Московской области важно для нас, так как наши юные дарования смогут не только воочию увидеть своих кумиров, но и пообщаться с ними, получив дополнительный заряд мотивации», - заключил министр.