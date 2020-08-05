РИАМО - 5 авг. В рамках проекта правительства Московской области около 500 автобусов «Мострансавто» брендируют баннерами «Лето в Подмосковье», в акции участвуют 250 транспортных средств большого класса, 200 малого и 45 среднего, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«Проект «Лето в Подмосковье» позволит пассажирам больше узнать о туристическом потенциале области. На наших автобусах они смогут с комфортом добраться до различных зон отдыха. Заранее спланировать свой маршрут и получить больше информации о достопримечательностях можно на портале «Путеводитель по Подмосковью», - говорится в сообщении.

В салоне автобуса также разместят тематические стикеры с QR-кодом. Отсканировав код, пассажир переходит на страницу сайта «Путеводитель по Подмосковью».

Пассажиропоток предприятия постепенно растет. За июль объем трафика составил более 80% от показателей прошлого года.

За минувший год в рамках акций «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье» было забрендировано около 1 тысячи автобусов «Мострансавто».