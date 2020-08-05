РИАМО - 5 авг. Записи видеокамеры системы «Безопасный регион» на входе в подъезд жилого дома помогли полицейским быстро найти и задержать граждан, устроивших разбойное нападение на курьера в городском округе Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Камеры являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников и в обеспечении общественной безопасности в регионе», – отметил зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Задержанные заказали дорогой смартфон через интернет. Они дождались курьера, затем набросились на него в подъезде жилого дома, угрожая оружием, похитили товар и личный телефон доставщика.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, идентифицировали нападавших, а затем задержали их. По факту нападения возбудили уголовное дело. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.