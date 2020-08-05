РИАМО - 5 авг. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области рассмотрел обращения индивидуального предпринимателя по вопросу техподключения к электрическим сетям в Шатуре, это помогло подключить объект к нужным коммуникациям,говорится в сообщении пресс-службы регионального бизнес-омбудсмена.

«В собственности индивидуального предпринимателя находится здание магазина, расположенного в Шатуре. С 2014 года по конец 2018 года магазин обеспечивался электроэнергией от сетей близлежащего СНТ на основании договора, который в итоге был расторгнут по инициативе последнего в связи с нехваткой мощностей», - сказал бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Он уточнил, что после отключения от сети магазин питался от автономного генератора.

Предприниматель неоднократно обращалась в ПАО «МОЭСК», администрацию городского округа Шатура, а также к собственникам близлежащих электросетей. В результате решение проблемы затянулось почти на 1,5 года.

Не удавалось документально подтвердить в ресурсоснабжающих организациях расстояние от границ земельного участка до ближайших объектов электросетевого хозяйства ПАО «МОЭСК» или АО «Мособлэнерго».

Головнев направил запросы в министерство энергетики региона. Согласно ответам, присоединение к электросети в 2020 году приостановились в связи с распространением коронавируса.

«Сложность данного случая, как выяснилось в ходе работы с обращением, заключалась еще и в том в том, что до ближайшей опоры (столба) линии электропередачи и ПАО «МОЭСК», и АО «Мособлэнерго» было более 1 километра. Заявительнице нужно было решить, в какую именно ресурсоснабжающую организацию обратиться, а для этого требовалось определить наименьшее расстояние до ближайшей линии», - добавил Головнев.

В результате предприниматель заключила договор с ПАО «МОЭСК». Монтажные работы выполнили 25 июля.