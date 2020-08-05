РИАМО - 5 авг. Группа компаний «220 Вольт» внедрила систему упрощенного возврата специализированного и технически сложного товара при наступлении гарантийного случая, услуга сокращает срок согласования возврата в два раза и позволяет вернуть заказ в ближайшем отделении «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы почты.

«Клиент с большей уверенностью принимает решение о покупке онлайн, если условия возврата товара максимально простые. «Почта России» представлена в большинстве населенных пунктов России, а значит, делает возможным беспрепятственный возврат товара из любой точки страны», – отметил совладелец ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.

Чтобы воспользоваться услугой при возникновении гарантийного случая, клиенту необходимо обратиться в службу заботы о клиентах интернет-магазина «220 Вольт». Ее сотрудники сформируют и любым удобным способом предоставят клиенту трек-номер для возврата товара.

После этого покупатель может отнести товар в упаковке, в которой он был получен, в ближайшее почтовое отделение и назвать трек-номер. Оператор почтовой связи примет и оформит посылку.

«Мы реализовали услугу «Легкий возврат», чтобы сделать возврат товаров в интернет-магазины удобным и быстрым для покупателей. Простота оформления возврата укрепляет лояльность покупателей, тем самым увеличивая продажи за счет роста повторных покупок», – сказал коммерческий директор АО «Почта России» Леонид Зондберг.