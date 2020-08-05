РИАМО - 5 авг. Полузащитник «Уфы» Остон Урунов стал игроком московского футбольного клуба «Спартак», сообщает Газета.ru.
19-летний спортсмен подписал долгосрочный контракт со столичной командой. Но подробности сделки не разглашаются.
«Игрок сборной Узбекистана будет выступать под 20-м номером», – уточняется в сообщении.
Футболист перешел в «Уфу» в текущем году из ташкентского «Локомотива». В минувшем сезоне Урунов сыграл в десяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Результативными действиями он не отметился.
Как сообщают некоторые СМИ, «Спартак» заплатил за Урунова 2 миллиона евро. Его заработная плата будет составлять 600 тысяч евро.
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