РИАМО - 5 авг. Полузащитник «Уфы» Остон Урунов стал игроком московского футбольного клуба «Спартак», сообщает Газета.ru.

19-летний спортсмен подписал долгосрочный контракт со столичной командой. Но подробности сделки не разглашаются.

«Игрок сборной Узбекистана будет выступать под 20-м номером», – уточняется в сообщении.

Футболист перешел в «Уфу» в текущем году из ташкентского «Локомотива». В минувшем сезоне Урунов сыграл в десяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Результативными действиями он не отметился.

Как сообщают некоторые СМИ, «Спартак» заплатил за Урунова 2 миллиона евро. Его заработная плата будет составлять 600 тысяч евро.