РИАМО - 5 авг. Жилой дом на 128 квартир в районе Южное Медведковко Москвы готовят сдать в эксплуатацию для переселения по программе реновации, общая площадь квартир составит более 6,6 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В районе Южное Медведково по адресу: проезд Дежнева, владение 8, готовится к вводу жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершается монтаж фасадов и ведутся работы по благоустройству территории», - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Дом построен по индивидуальному проекту. Конструктивное решение жилого дома – монолит, навесные вентилируемые фасады с отделкой декоративными панелями с текстурой камня. Под окнами установят корзины под кондиционеры.

Две квартиры оборудованы для маломобильных людей. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии.

На первых этажах разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения, также предусмотрена возможность размещения Центра информирования населения. В холле оборудуют колясочную.

Вход в здание оборудован системами охраны, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Всего в Северо-Восточном административном округе города новые квартиры получат жители 499 домов площадью 1,41 миллиона квадратных метров.