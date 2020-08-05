РИАМО - 5 авг. Экспресс-тестирование прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус планируют запустить в московском аэропорту Домодедово, для этого применят высокоточные тест-системы производства российско-японской компании EMG, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

«Организация тестирования пассажиров <…> позволит возобновить авиасообщение и туристические потоки, обеспечить безопасность пассажиров от коронавируса. Среди преимуществ тест-систем EMG – высокая точность и оперативность прохождения теста: пассажиры получат результаты на двух языках всего за 60 минут, что является одним из лучших показателей в мире», - сказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ ведет переговоры с ключевыми представителями государств об отмене карантина для прибывающих россиян при предоставлении отрицательных результатов теста на коронавирус перед вылетом.

Московский аэропорт Домодедово входит в категорию крупнейших аэропортов Восточной Европы. Регулярные пассажирские и грузовые перевозки в воздушной гавани выполняют порядка 50 авиакомпаний.

Маршрутная сеть аэропорта включает порядка 200 направлений, 44 из которых являются уникальными. Общий пассажиропоток в 2019 году достиг 28,3 миллиона человек.

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5 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свыше 1,2 тыс объектов проверили в Москве на соблюдение мер по борьбе с Covid‑19. На 939 из них зафиксированы нарушения. За семь месяцев текущего года по фактам грубых нарушений приостановлена деятельность 171 объекта.

- В аэропорту Внуково запустят экспресс‑тестирование пассажиров на Covid‑19. Получить услугу экспресс-тестирования на Covid-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через час в аэропорту Внуково смогут все категории пассажиров в течение недели.

- Посетителей с температурой выше 37 градусов не будут пускать в театры и цирки Москвы. Проверку температуры будут осуществлять с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, а также визуального осмотра.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.