РИАМО - 5 авг. На время проводимых аварийных работ у дома 5Б, строение 1, в Электролитном проезде столицы изменена схема движения маршрутов автобусов №№142 и П129, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно»

«От метро «Нагорная» до остановки «Криворожская улица – Учебный комбинат «Мосгортранс» автобусы следуют в обоих направлениях через Криворожскую улицу (вместо Электролитного проезда и Проектируемых проездов №№2139, 2305)», - говорится в сообщении.

Кроме того, остановки «8-й троллейбусный парк» в Электролитном проезде и Проектируемом проезде №2139 данными маршрутами автобусов временно не обслуживаются.

Также автобусная остановка «Метро «Нагорная» в Электролитном проезде по направлению к Варшавскому шоссе перенесена и совмещена с остановкой для высадки автобуса №П129 «Метро «Нагорная».